Résultat des législatives 2024 à Rouen : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Rouen et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

Quel impact auront les électeurs de Rouen sur le résultat des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 17,21% peut agir sur les attentes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 5152 habitants/km² et 47,99% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (46,41%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 29 756 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population étrangère de 9,92% et d'une population immigrée de 12,31% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 14,05% à Rouen, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.