Résultat des législatives 2024 à Maromme : les premiers chiffres du 2e tour

18:27 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives 2024 à Maromme

L'abstention est immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Les résidents de Maromme ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 63,35%. Pour le deuxième tour de la présidentielle, 72,05% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 71,83% au premier tour, ce qui représentait 4 632 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 45,05% au premier tour et 42,27% au second tour. Les habitants des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives à Maromme ?