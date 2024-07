Résultat des législatives 2024 à Mont-Saint-Aignan : les premiers chiffres du 2e tour

À Mont-Saint-Aignan, la participation est immanquablement l'une des clés de ces législatives 2024. Dans l'agglomération, 25,31% des électeurs ne sont pas allés voter lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 42,47% au premier tour. Au second tour, 42,9% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,47% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 22,64% au premier tour. La volonté de faire valoir ses droits serait de nature à impacter le taux de participation à Mont-Saint-Aignan.

17:29 - Analyse socio-économique de Mont-Saint-Aignan : perspectives électorales

En pleine campagne électorale législative, Mont-Saint-Aignan se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 33,47% de cadres supérieurs pour 20 066 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 1 509 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (28,2%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Mont-Saint-Aignan accueille une communauté diversifiée, avec ses 1 126 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,81%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 42 011 euros par an. À Mont-Saint-Aignan, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.