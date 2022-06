Résultat de la législative à Dompierre-sur-Besbre : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Dompierre-sur-Besbre dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 19:24

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Dompierre-sur-Besbre sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Dompierre-sur-Besbre. En direct 17:50 - Un premier résultat porteur pour la coalition de LFI avec ses alliés à Dompierre-sur-Besbre Avec un score de 32,31% des suffrages au 1er tour à Dompierre-sur-Besbre, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2e round des législatives 2022. Son postulant a donc ce dimanche 19 juin. Ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 17,48%, 2,46%, 1,56% et 5,53% le 10 avril. La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait donc potentiellement obtenir 27,03% à Dompierre-sur-Besbre pour ces légilsatives. 15:30 - À Dompierre-sur-Besbre, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale bien placée La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a réuni 32,31% des suffrages pour le premier tour de l'élection législative dimanche 12 juin. Elle a devancé les candidats Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui obtiennent respectivement 19,8% et 18,63% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés. 13:30 - À Dompierre-sur-Besbre, le score de la participation à l'occasion du second tour des législatives 2022 sera un élément déterminant L'étude des résultats des scrutins précédents permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 50,04% des inscrits sur les listes électorales de Dompierre-sur-Besbre avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 47,9% pour le second round. Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, la participation aux élections législatives représentait 42,64% au second tour, c'était bien plus qu'au premier tour. 10:30 - Epilogue des législatives 2022 à Dompierre-sur-Besbre ! Si jamais vous peinez à cerner les impétrants finalistes de ce second volet dans l'unique circonscription de Dompierre-sur-Besbre, restez calme. Les 3 bureaux de vote seront fermés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultats des législatives 2022 à Dompierre-sur-Besbre - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Dompierre-sur-Besbre aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Allier

Tête de liste Liste Michel Barbarin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Yannick Monnet Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Dompierre-sur-Besbre - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Dompierre-sur-Besbre

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Allier

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Dompierre-sur-Besbre Yannick Monnet (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,57% 32,31% Michel Barbarin (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,44% 18,63% Marie Cibert Rassemblement National 19,40% 19,80% Roger Litaudon Les Républicains 12,33% 16,02% Jean Mallot Divers gauche 7,80% 5,22% Pierre de Nicolay Reconquête ! 5,24% 3,78% Fabien Malavaud Divers droite 2,11% 0,36% Marion Sennepin Ecologistes 1,75% 1,71% Jean-Marc Collot Divers extrême gauche 1,37% 2,16% Participation au scrutin Circonscription Dompierre-sur-Besbre Taux de participation 51,25% 49,49% Taux d'abstention 48,75% 50,51% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08% 2,84% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92% 1,46% Nombre de votants 45 788 1 161

Législatives 2022 à Dompierre-sur-Besbre : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens résidant à Dompierre-sur-Besbre (03290) seront incités à contribuer aux législatives 2022 comme tous les Français. Quel prétendant désigneront-ils ? Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 29,1% des votes au premier tour à Dompierre-sur-Besbre, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée et l'ancien député européen avaient obtenu 26,9% et 17,5% des votes. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 51,1% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 48,9% des suffrages. Les votants de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ?