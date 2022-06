Résultat de la législative à Donges : en direct

17:17 - Les études sondagières, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Donges ?

La majorité LREM-Ensemble est tombé à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces mouvements des derniers jours auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Donges ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or à Donges, Marine Le Pen remportait la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 33,28% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,72%. On trouvait plus loin, avec 22,26%, Emmanuel Macron et enfin, à 3,52%, Éric Zemmour.