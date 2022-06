Résultat des législatives à Doudeville - Election 2022 (76560) [PUBLIE]

14/06/22 16:03

Les citoyens de Doudeville reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 34,1% des votes au premier tour à Doudeville, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 31,3% et 15,3% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Doudeville avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui conférant 50,1% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 49,9% des voix. Les habitants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ?