Résultat des législatives 2024 à Yvetot : les premiers chiffres du 2e tour

La participation constitue incontestablement l'une des clés des élections législatives 2024. Yvetot a enregistré une participation de 63,92%, dimanche, au premier tour des élections législatives 2024. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 8 790 personnes en âge de voter dans la commune, 69,14% avaient participé au vote, contre une participation de 70,61% au deuxième tour, ce qui représentait 6 212 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,78% au premier tour et 45,53% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Yvetot ? Les appels à contrer le RN sont de nature à avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs d'Yvetot.

17:29 - Les enjeux locaux d'Yvetot : tour d'horizon démographique

Quelle influence la population d'Yvetot exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,87%. Un salaire moyen mensuel net de 2222,35 euros par mois souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 4 122 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (17,87%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,19%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Yvetot mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 42,13% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.