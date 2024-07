Résultat des législatives 2024 à Luneray (76810) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les bulletins du Front populaire en question Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Luneray, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 11,93% des votes dans la localité. Une somme à compléter néanmoins avec les 15,26% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national a largement avancé à Luneray Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 33% des voix aux élections législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale semble bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 17 points sur place entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au parti présidentiel la dernière fois A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera ainsi très scruté. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Luneray, contrairement à 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Luneray, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 29,48% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 34,80% pour Xavier Batut (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 53,11%. Xavier Batut s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Robert Le Bourgeois (Rassemblement National) déjà devant avec 46,42% à Luneray aux législatives Selon les enquêtes communiquées dans les derniers jours de campagne, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait susceptible de gagner pas loin de 250 députés au terme des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron garderaient entre 95 et 125 députés. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques de chaque territoire. Grâce à 46,42% des votes, Robert Le Bourgeois (Rassemblement National) a pris la pôle position à Luneray, le 30 juin 2024 à l'occasion du 1er round de l'élection législative. Xavier Batut (Horizons) et Handy Barré (Front populaire) suivaient en ramassant 26,83% et 11,93% des votants dans la ville. Robert Le Bourgeois était aussi en tête dans la 10ème circonscription de la Seine-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 45,29%, devant Xavier Batut avec 25,55% et Handy Barré avec 17,44%.

19:21 - A la publication des résultats des législatives, quelle est l'abstention à Luneray ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut également analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. À Luneray, le pourcentage de participation au premier round des législatives 2024 était de 67,91%, dépassant celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le taux de participation atteignait en effet 54,39% des votants de Luneray (76), à comparer avec un taux de participation de 54,14% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - Quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives 2024 à Luneray ? L'une des clés de ces législatives est l'abstention. Dans la ville, 67,91% des électeurs ont participé au 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,28% au premier tour. Au second tour, 46,8% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 817 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 74,74% avaient pris part au scrutin. La participation était de 75,73% au second tour, soit 1 376 personnes. La crise de confiance dans les partis politiques est en mesure de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Luneray.

17:29 - Luneray : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans les rues de Luneray, le scrutin est en cours. Avec une population de 2 170 habitants répartis dans 1 160 logements, cette commune présente une densité de 429 hab/km². Avec 158 entreprises, Luneray se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (74,05%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 41,59% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,88%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 1998,71 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Luneray contribue à édifier l'avenir français.