Résultat des législatives 2024 aux Grandes-Ventes (76950) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes aux Grandes-Ventes ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier est un saut dans le vide dans cet épilogue. Au premier tour, ce sont un peu plus de 28% des votes qu'a réunis le bloc à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 11,71% des votes aux Grandes-Ventes. Un score à affiner néanmoins avec les 10,91% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le RN a lourdement gagné du terrain aux Grandes-Ventes Le résultat des législatives à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc permis de penser que le RN finisse vainqueur aux Grandes-Ventes ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour le RN au second tour aux Grandes-Ventes ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces législatives sera en conséquence très scruté. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le RN va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale aux Grandes-Ventes ? Le RN réalisait déjà un très bon démarrage aux Grandes-Ventes à l'époque lors des législatives. Dans la commune, c'est Anaïs Thomas qui démarrait en pôle position au premier tour avec 41,78%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 57,98%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,02%.

20:05 - Nouveau raid pour le RN aux Grandes-Ventes ce dimanche ? Grâce à 59,07% des voix, Robert Le Bourgeois (Rassemblement National) a pris les devants aux Grandes-Ventes, le 30 juin 2024 pour le premier tour des législatives. Xavier Batut (Horizons) et Handy Barré (Union de la gauche) suivaient en décrochant 19,51% et 11,71% des électeurs à l'échelle de la métropole. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Robert Le Bourgeois rassemblant cette fois 45,29%, devant Xavier Batut avec 25,55% et Handy Barré avec 17,44%.

19:21 - Participation aux Grandes-Ventes : un sursaut par rapport au scrutin européen L'étude des dernières consultations politiques permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Le 30 juin dernier, la participation lors du 1er tour des législatives 2024 aux Grandes-Ventes était de 68,61%, surpassant celle des dernières européennes. Au moment du dernier scrutin européen, le taux de participation représentait effectivement 55,59% dans la commune des Grandes-Ventes, contre un taux de participation de 54,48% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - 68,61% de participation lors du premier tour des législatives 2024 aux Grandes-Ventes Aux Grandes-Ventes, le taux d'abstention constitue sans aucun doute un facteur primordial de ce scrutin législatif. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 aux Grandes-Ventes a atteint 31,39%. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 24,17% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 21,47% au deuxième tour. En comparaison, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,26% au premier tour et 51,91% au deuxième tour. Les efforts pour faire "barrage" à l'extrême-droite seraient de nature à renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants des Grandes-Ventes (76950).

17:29 - Comment la composition démographique des Grandes-Ventes façonne les résultats électoraux ? Aux Grandes-Ventes, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. Avec un taux de chômage de 12,93% et une densité de population de 74 habitants/km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (78,49%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 675 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,19%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,68%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction aux Grandes-Ventes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 45,33% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.