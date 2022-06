Résultat de la législative à Doué-en-Anjou : en direct

12/06/22 17:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Doué-en-Anjou sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - À Doué-en-Anjou, des sondages aussi valables qu'en France ? À Doué-en-Anjou, Emmanuel Macron terminait en première position de l'élection présidentielle 2022 avec 32,58% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 30,22%. On trouvait plus loin, avec 12,92%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,21%, Valérie Pécresse. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront probablement infléchir ce paysage lors des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Il faut se rappeler que la majorité présidentielle a vu son résultat chuter très près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. 14:30 - L'abstention demeure le chiffre clé de ces législatives 2022 à Doué-en-Anjou L'un des critères décisifs de ces législatives 2022 sera indéniablement le niveau de participation à Doué-en-Anjou. La perte de pouvoir d'achat est notamment en mesure de priver les urnes de leurs citoyens à Doué-en-Anjou (49700). Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 8 140 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 24,83% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 25,53% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - À Doué-en-Anjou quel était le taux de la participation à Doué-en-Anjou en 2017 ? Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? En 2017, à l'occasion des législatives, sur les 8 099 inscrits sur les listes électorales à Doué-en-Anjou, 60,08% étaient restés chez eux au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 51,45% au dernier round. Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Les législatives s'achèvent à 18 heures à Doué-en-Anjou La commune de Doué-en-Anjou n'est concernée que par une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier la décision des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. 9 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Doué-en-Anjou soit le même chiffre en moyenne que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures dans ces lignes.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Doué-en-Anjou comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Maine-et-Loire

Tête de liste Liste Laëtitia Saint-Paul Ensemble ! (Majorité présidentielle) Caroline Rabault Nouvelle union populaire écologique et sociale Sylvie Geret Divers extrême gauche Patrick Morineau Rassemblement National Christelle Lequet Droite souverainiste Nicolas Deveaux Divers Gérard Herve Divers droite Régine Catin Les Républicains Charles-Henri Jamin Reconquête !

Législatives 2022 à Doué-en-Anjou : les enjeux

Comme partout en France, les habitants de Doué-en-Anjou (Maine-et-Loire) seront amenés à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le président des Français sera-t-il capable d'acquérir la majorité à l'hémicycle au vu des voix qu'il a recueillies dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 32,6% des suffrages au premier tour à Doué-en-Anjou. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 30,2% et 12,9% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Doué-en-Anjou avec 53,6% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 46,4% des voix.