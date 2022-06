Résultat de la législative à Douzy : en direct

12/06/22 11:19

Les électeurs de Douzy (08) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront participer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat préféreront-ils ? A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 42.7% des voix au premier tour à Douzy. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21.2% et 16.8% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Douzy avec 64.5% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 35.5% des votes. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois.