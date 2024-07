Résultat des législatives 2024 à Sedan : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - La participation va-t-elle baisser à l'occasion du second tour des législatives 2024 à Sedan ?

À Sedan, l'un des facteurs cruciaux de ces élections législatives est indéniablement le niveau d'abstention. Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Sedan s'élevait à 58,89%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,85% au premier tour et 37,6% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 69,65% au niveau de l'agglomération. La participation était de 68,34% au second tour, c'est-à-dire 6 421 personnes. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des familles est en mesure d'inciter les électeurs de Sedan à s'intéresser plus fortement au scrutin.