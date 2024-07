Résultat des législatives 2024 à Mouzon (08210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont choisir les électeurs du Front populaire à Mouzon ? Avec un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale pour le premier round des élections législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche il y a deux ans au même stade. Un score qui pourrait lui permettre de concurrencer le RN ce soir. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 9,8% des voix à Mouzon. Un chiffre en baisse de -5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Une évolution notable de l'extrême droite à Mouzon Le résultat des élections législatives au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des voix au premier tour des législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'en 2022, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 25 points ici entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Mouzon ? Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera en conséquence analysé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Mouzon, contrairement à 2022 ? Aux législatives à l'époque à Mouzon, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 21,48% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 46,52% pour Jean-Luc Warsmann (Divers droite) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Divers droite (69,18%). Jean-Luc Warsmann s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives 2024 à Mouzon Avec 46,29% des bulletins de vote, Isabelle Roger (Rassemblement National) a pris la pôle position à Mouzon, dimanche 30 juin au soir du premier tour de l'élection législative. Jean-Luc Warsmann (Divers droite) et Sophie Perrin (Union de la gauche) suivaient en captant 42,63% et 9,8% des électeurs à l'échelle de la ville. La 3ème circonscription des Ardennes n'a en revanche pas affiché les mêmes scores que la cité, puisque c'est Jean-Luc Warsmann qui y remportait ce premier tour, avec 43,56% devant Isabelle Roger avec 43,38% et Sophie Perrin avec 11,74%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Mouzon lors des derniers scrutins L'étude des résultats des derniers scrutins électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Le premier tour des législatives 2024 à Mouzon a connu un taux d'abstention de 41,2%, plus bas que celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, sur les 1 612 inscrits sur les listes électorales à Mouzon, 56,33% avaient effectivement boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 51,24% il y a 5 ans. Pour information, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Mouzon demeure la participation L'un des critères décisifs du scrutin législatif est immanquablement le niveau de participation. Dimanche dernier, l'abstention à Mouzon au 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 41,2%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 59,13% au premier tour. Au second tour, 63,17% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Mouzon ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 29,46% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 30,56% au premier tour. Les enjeux de ce scrutin historique seraient notamment susceptibles de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Mouzon.

17:29 - Mouzon : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Comment la population de Mouzon peut-elle impacter le résultat des législatives ? Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 32,15% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2161,68 €/mois, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,45%) et le nombre de résidences HLM (22,48% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Mouzon mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 44,57% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.