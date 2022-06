En direct

18:45 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de gauche à Drancy ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était déroulée seulement à Drancy. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 1,83% et 0,68% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 2,51% à gauche (en plus du score de Mélenchon).

16:30 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Drancy ? Les indicateurs nationaux des dernières heures auront sans doute un écho sur les législatives à Drancy. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité est tombée à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or à Drancy, Jean-Luc Mélenchon glanait la meilleure place de la dernière élection avec 45,79% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 18,87%. Arrivaient ensuite, avec 17,58%, Marine Le Pen et enfin, à 5,96%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de près de 28% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Drancy ? L'une des clés des élections législatives 2022 sera l'abstention à Drancy. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 60,1% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient participé à l'élection. La participation était de 67,1% au premier tour, c'est-à-dire 23 435 personnes. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des foyers français seraient notamment en mesure de relativiser l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Drancy.

11:30 - À Drancy quel était le taux de la participation à Drancy en 2017 ? Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, le taux de participation avait atteint 42,02% au premier tour au niveau de Drancy, à comparer avec un taux de participation de 37,98% au second round. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.