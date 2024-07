Résultat des législatives 2024 au Bourget : les premiers chiffres du 2e tour

Au Bourget, l'un des facteurs déterminants de ce scrutin législatif est à n'en pas douter le taux de participation. Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 au Bourget était de 59,51%. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 6 257 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 63,32% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 70,7% au premier tour, c'est-à-dire 4 424 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 représentait 37,73% au premier tour. Au second tour, 39,32% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui au Bourget ? La question des retraites et l'insécurité pourraient avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens du Bourget.

17:29 - Comment la composition démographique du Bourget façonne les résultats électoraux ?

Dans la commune du Bourget, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 39% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 17,28%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 880 euros par an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 38,94% et d'une population étrangère de 34,41% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation au Bourget mettent en avant une diversité de qualifications, avec 41,55% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.