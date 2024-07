Résultat des législatives 2024 au Blanc-Mesnil : les premiers chiffres du 2e tour

A en croire les projections des instituts de sondages rendues publiques jusqu'à présent, le camp de Jordan Bardella devrait gagner entre 210 et 250 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. L'alliance des partis de gauche devrait accaparer près de 200 sièges. Les candidats du bloc du centre sécuriseraient jusqu'à 120 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Grâce à 42,39% des voix, Soumya Bourouaha (Nouveau Front populaire) a pris la tête au Blanc-Mesnil, le 30 juin dernier pour le premier round des législatives. Mohamed Awad (La France insoumise) et Colette Lévêque (Rassemblement National) suivaient en captant respectivement 20,12% et 19,59% des votants à l'échelle de la métropole. C'est aussi Soumya Bourouaha qui achevait ce premier tour en tête dans la 4ème circonscription de la Seine-Saint-Denis dans son ensemble, avec cette fois 44,52%, devant Mohamed Awad avec 23,9% et Colette Lévêque avec 16,49%.

17:29 - Les données démographiques du Blanc-Mesnil révèlent les tendances électorales

La structure démographique et socio-économique du Blanc-Mesnil façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 44% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 19,64%. Un salaire moyen mensuel net de 2025,25 euros/mois peut être révélateur d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population immigrée de 34,73% et d'une population étrangère de 29,40% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,92% au Blanc-Mesnil, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.