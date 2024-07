Résultat des législatives 2024 à Bobigny : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Bobigny : ce qu'il faut retenir

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Bobigny se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 55 056 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 6 342 entreprises, Bobigny offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 45% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 14,97% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 18 326 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 37,20%, participe à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1900,34 euros par mois, la commune dévoile un taux de chômage de 19,49%, révélant une situation économique mitigée. À Bobigny, où les moins de 30 ans représentent 45% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.