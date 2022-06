Résultat de la législative à Embrun : en direct

L'un des critères principaux du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement le niveau de participation à Embrun. Les incertitudes liées à un retour en force du covid-19 seraient en mesure de faire baisser la participation à Embrun (05200). Il y a deux mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, 29,55% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 26,91% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront sans doute un écho à Embrun au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité présidentielle a vu son résultat chuter tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Or Jean-Luc Mélenchon avait glané la tête du vote à la dernière élection à Embrun avec 26,68% des suffrages exprimés, au 1er round. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 26,34%, au-dessus de Marine Le Pen à 18,08% et Yannick Jadot à 6,99%. Mais en France, Emmanuel Macron concluait ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à 22%.

Lors de la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 26,7% des suffrages au premier tour à Embrun. L'ancien président du "Parti de gauche" avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 26,3% et 18,1% des suffrages. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 61,5% des suffrages face à Marine Le Pen (38,6%). Les habitants de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et plébisciteront-ils la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs domiciliés à Embrun (Hautes-Alpes) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives comme partout en France. Quel candidat désigneront-ils ?