Résultat de la législative à Ennery : 2e tour en direct

19/06/22 18:37

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Ennery sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Ennery. En direct 18:37 - Qu'ont fait les électeurs de gauche dimanche dernier dans la cité ? Les habitants d'Ennery avaient donné 19,04% de leurs votes au bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon il y a une semaine, pour l'étape initiale de l'élection législative 2022. Mais ce score est cependant à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 16,22%, 4,9%, 1,53% et 2,25% le 10 avril. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait donc viser un total théorique de 24,9% à Ennery pour ce premier tour des élections législatives. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Ennery ? Dimanche 12 juin 2022 pour le 1er tour, les électeurs d'Ennery ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a raflé 26,21% des voix. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 19,16% des votes. Quant à elle, la candidature Divers centre récupère 19,16% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. 13:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats des législatives à Ennery Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des élections précédentes. Pendant les précédentes législatives, le taux de participation avait atteint 42,32% dans la commune d'Ennery au dernier round, en d’autres termes seulement 656 votants avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote. Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives s'élevait à 42,64% au deuxième tour, c'était bien plus qu'au premier tour. 10:30 - On vote ce 19 juin à Ennery pour le deuxième tour des législatives 2022 Ces élections législatives 2022 sont donc relancées à Ennery, avec le 2ème volet dont l'inauguration a eu lieu ce matin. Il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les quelques candidats sur la ligne de départ pour devenir député. Les 1646 inscrits d'Ennery ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultats des législatives 2022 à Ennery - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Ennery aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Charlotte Leduc Nouvelle union populaire écologique et sociale Françoise Grolet Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Ennery - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Ennery

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ennery Charlotte Leduc (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,27% 19,04% Françoise Grolet (Ballotage) Rassemblement National 18,37% 26,21% Richard Lioger Ensemble ! (Majorité présidentielle) 14,87% 19,16% Marie-Jo Zimmermann Divers centre 13,47% 16,56% Nathalie Colin-Oesterlé Divers droite 10,53% 4,94% Eric Gulino Divers gauche 5,18% 3,96% Anne-Catherine Leucart Divers centre 4,93% 2,60% Christian Bemer Reconquête ! 4,08% 3,34% Roxane Jurion Ecologistes 1,67% 1,85% Marlène Wagner Droite souverainiste 1,18% 0,37% Etienne Hodara Divers extrême gauche 0,63% 0,99% Marie Jeanne Becht Divers extrême gauche 0,34% 0,12% Bernard Carrara Divers 0,27% 0,62% Gaël Diaferia Divers extrême gauche 0,20% 0,25% Participation au scrutin Circonscription Ennery Taux de participation 45,20% 49,82% Taux d'abstention 54,80% 50,18% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 1,70% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,00% Nombre de votants 34 291 823

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier round de l' élection législative à Ennery. Le taux de participation parmi les habitants autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale s'établit à 50%. Ces chiffres ne reflètent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription : 57 autres communes participent effectivement au résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Moselle. Au niveau de la ville, Françoise Grolet a engrangé 26% des voix. Richard Lioger (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Charlotte Leduc (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à 19% et 19% des votes.

Législatives 2022 à Ennery : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 29% des suffrages au premier tour à Ennery, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 29% et 16% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Ennery grâce à 54% des votes, laissant ainsi à Marine Le Pen 46% des suffrages. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les électeurs d'Ennery (57) seront incités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.