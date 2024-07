Résultat des législatives 2024 à Rémilly (57580) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Les électeurs du Front populaire observés Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,66% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Rémilly, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 16,62% des votes dans la localité. Une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+1 point).

20:58 - Le RN a solidement gagné du terrain à Rémilly Le nombre de bulletins glanés par la formation de Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin au niveau local pour cette élection 2024. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle locale entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Avec une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce dimanche La fraction d'électeurs en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence un enjeu localement pour le second tour de cette élection du Parlement français 2024. Le Rassemblement national va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Rémilly, comme en 2022 ? Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national parvenait aussi à tirer son épingle du jeu à Rémilly. C'est en effet Françoise Grolet qui se classait en pôle position au premier tour avec 29,89% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 67,30%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 32,70%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Dimanche 30 juin, les électeurs de Rémilly ont placé en tête Victor Chomard (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 50,32% des bulletins de vote. Nathalie Colin-Oesterlé (Union des Démocrates et Indépendants) et Charlotte Leduc (Union de la gauche) suivaient en obtenant respectivement 31,95% et 16,62% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Victor Chomard rassemblant cette fois 35,32%, devant Nathalie Colin-Oesterlé avec 34,66% et Charlotte Leduc avec 28,27%.

19:21 - A la proclamation des résultats des législatives, quelle est l'abstention à Rémilly ? Comment votent généralement les habitants de cette commune ? À Rémilly, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 65,99%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, le taux de participation représentait en effet 53,22% des électeurs de Rémilly (57). La participation était de 51,21% pour le scrutin de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - L'abstention à Rémilly va-t-elle monter au 2e tour des législatives ? Ce 7 juillet, lors du deuxième tour des élections législatives à Rémilly, qu'en est-il de la participation ? Dans la localité, 65,99% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, 74,51% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 73,26% au premier tour, ce qui représentait 1 233 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 43,43% au premier tour. Au second tour, 40,18% des citoyens se sont déplacés. La volonté de changement des habitants est notamment en mesure d'impacter la stratégie de vote des électeurs de Rémilly.

17:29 - Les défis socio-économiques de Rémilly et leurs implications électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Rémilly, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 994 logements pour 2 029 habitants, la densité de la commune est de 110 hab/km². Avec 157 entreprises, Rémilly offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (81,49%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 42,16% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2293,35 €/mois, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. Rémilly manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.