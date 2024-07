Résultat des législatives 2024 à Vigy (57640) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Vigy, que vont trancher les supporters de la gauche ? Le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024 a accumulé les votes du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% au niveau national, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour dans les urnes. Le matelas semble conséquent : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Vigy, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 20,95% des votes dans la localité. Une évolution de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le RN a largement progressé à Vigy La montée du parti lepéniste aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages au premier tour des législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 23 points sur place entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat à Vigy pour le RN au second tour ? Le score obtenu par le RN sera en conséquence très commenté au niveau local pour le second tour de cette élection des députés 2024. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti frontiste va-t-il de nouveau gagner à Vigy ? Lors des dernières législatives à Vigy, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 20,25% des votants ayant voté pour son binôme, contre 26,76% pour Marie-Jo Zimmermann (Divers centre) au premier tour. Au second tour, il cumulait pourtant 54,03% des voix, devant les candidats LFI-PS-PC-EELV (45,97%). C'est ainsi Françoise Grolet chez les lepénistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche D'après les projections des instituts rendues publiques jusqu'à présent, le Rassemblement national pourrait s'assurer entre 210 et 250 députés au terme des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité maintiendraient jusqu'à 120 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales. Victor Chomard (Rassemblement National) a engrangé 43,93% des voix à Vigy dimanche 30 juin dernier, au soir du premier tour des élections législatives. Nathalie Colin-Oesterlé (Union des Démocrates et Indépendants) et Charlotte Leduc (Nouveau Front populaire) suivaient avec 33,1% et 20,95% des électeurs. Victor Chomard était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Moselle dans son ensemble, avec cette fois 35,32%, devant Nathalie Colin-Oesterlé avec 34,66% et Charlotte Leduc avec 28,27%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux d'abstention à Vigy ? Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est également nécessaire d'analyser les résultats des précédentes élections. À Vigy, le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 a atteint 69,1%, plus important de 16 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 1 243 électeurs de Vigy (57) avaient effectivement pris part au vote (soit 53,26%). Le taux de participation était de 52,38% il y a cinq ans. Pour information, au niveau national, le pourcentage de participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Vigy, la participation a atteint 69,1% lors de la première étape des législatives 2024 Le niveau d'abstention constitue indiscutablement un critère déterminant de ce scrutin législatif 2024. Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 30,9%. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 23,25% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 23,62% au deuxième tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 55,15% au premier tour. Au second tour, 57,21% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Vigy ?

17:29 - Vigy : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la deuxième manche des élections législatives à Vigy comme partout en France. Avec ses 1 607 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Avec 92 entreprises, Vigy permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (91,5%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 30,77% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 35,46% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 283,21 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Vigy, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, rejoignent ceux de l'Hexagone.