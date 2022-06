Résultat des législatives à Ennery - Election 2022 (57365) [PUBLIE]

12/06/22 23:00

Résultat des législatives 2022 à Ennery

Le résultat des élections législatives 2022 à Ennery est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Moselle

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Moselle

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l' élection législative 2022 à Ennery. C'est la candidature Rassemblement National qui a encaissé le plus de votes parmi les électeurs d'Ennery inscrits dans la 3ème circonscription de la Moselle. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote d'Ennery. Les habitants de 57 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription législative. Françoise Grolet a rassemblé 26% des votes à l'échelle de la commune. Elle précède Richard Lioger (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Charlotte Leduc (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent respectivement 19% et 19% des suffrages. Le niveau de la participation représente 50% des citoyens habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune au niveau de la 3ème circonscription de la Moselle, ce qui représente 823 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ennery Charlotte Leduc Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,27% 19,04% Françoise Grolet Rassemblement National 18,37% 26,21% Richard Lioger Ensemble ! (Majorité présidentielle) 14,87% 19,16% Marie-Jo Zimmermann Divers centre 13,47% 16,56% Nathalie Colin-Oesterlé Divers droite 10,53% 4,94% Eric Gulino Divers gauche 5,18% 3,96% Anne-Catherine Leucart Divers centre 4,93% 2,60% Christian Bemer Reconquête ! 4,08% 3,34% Roxane Jurion Ecologistes 1,67% 1,85% Marlène Wagner Droite souverainiste 1,18% 0,37% Etienne Hodara Divers extrême gauche 0,63% 0,99% Marie Jeanne Becht Divers extrême gauche 0,34% 0,12% Bernard Carrara Divers 0,27% 0,62% Gaël Diaferia Divers extrême gauche 0,20% 0,25% Participation au scrutin Circonscription Ennery Taux de participation 45,20% 49,82% Taux d'abstention 54,80% 50,18% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 1,70% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,00% Nombre de votants 34 291 823

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Ennery sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:00 - Quel candidat vont retenir les électeurs de gauche à Ennery ? Une des clés de ces législatives, en France comme à Ennery, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait obtenu 16,22% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Les reports des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,9% et 1,53% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un potentiel de 22,65% pour la Nupes dans la commune. 16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Ennery ? Emmanuel Macron avait obtenu 29,08% des voix à Ennery, à la dernière élection contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen cumulait 28,67% des suffrages contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,22% (contre 22%). Les dynamiques nationales des derniers jours viendront probablement bouleverser la situation lors des législatives dans la cité dimanche. Pour rappel la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. 14:30 - À Ennery, quel impact aura la participation sur les résultats des législatives ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera à n'en pas douter la participation à Ennery. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 20,38% des personnes aptes à voter dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 21,99% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des familles sont par exemple en mesure de faire surtout gagner l'abstention à Ennery (57365). 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives à Ennery ? La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. L'observation des résultats des précédents scrutins permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Lors des législatives de 2017, sur les 1 550 personnes en âge de voter à Ennery, 57,68% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 50,9% au tour deux. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Ennery pour ces législatives Les éléments clés de ces élections législatives à Ennery sont limpides : la cité ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent 14 candidats. Un nombre de candidatures un peu plus élevé que celui des autres circonscriptions françaises. Les électeurs auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre aux urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour diminuer l'abstention.

Législatives 2022 à Ennery : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 29% des suffrages au premier tour à Ennery, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 29% et 16% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Ennery grâce à 54% des votes, laissant ainsi à Marine Le Pen 46% des suffrages. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les électeurs d'Ennery (57) seront incités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.