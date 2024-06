Résultat des législatives à Épouville : l'élection 2024 en direct

12:05 - Quelle sera la participation aux législatives à Épouville (76133) ?

À Épouville (76133), l'abstention constituera immanquablement l'une des clés des élections législatives 2024. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,59% au premier tour et seulement 45,73% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Épouville ? En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 74,71% des électeurs de la localité, à comparer avec une participation de 76,26% au second tour, soit 1 760 personnes.