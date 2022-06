Résultat de la législative à Essars : 2e tour en direct

En direct

18:54 - La nuance Mélenchon était arrivée troisième à Essars il y a sept jours La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait avec un potentiel de voix de 19,66% à Essars avant ces élections légilsatives. L'équivalent du cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les habitants d'Essars ont pourtant livré 16,49% de leurs votes aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés il y a une semaine, pour la manche initiale de l'élection législative 2022. Ce qui avait tout de même offert la troisième place à la Nupes.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Essars ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. Il convient cependant de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Essars. La candidature Rassemblement National a engrangé 37,26% des votes à l'occasion du premier tour de la législative le 12 juin dernier. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à dans l'ordre 19,15% et 16,49% des suffrages.

13:30 - L'abstention va-t-elle encore monter à l'occasion du 2e tour des législatives à Essars ? Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 49,19% des personnes aptes à voter à Essars avaient participé à l'élection. Les études montrent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour le second tour des élections législatives ? Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1430 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,18% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 76,43% au premier tour, c'est-à-dire 1093 personnes.