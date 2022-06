En direct

20:17 - Quel candidat vont désigner les supporters de gauche à Essars ? Dans les 2 bureaux de vote d'Essars, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait obtenu 13,79% des suffrages en avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,14% et 0,75% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un total théorique de 16,68% pour la coalition LFI-PS-EELV.

16:30 - À Essars, des sondages tout aussi convaincants ? Le chef de l'Etat avait obtenu 27,12% des voix à Essars, lors du dernier scrutin présidentiel contre un peu moins de 28% dans toute la France. Marine Le Pen avait cumulé 36,72% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,79% (contre à un peu moins de 22%). Les dynamiques nationales des dernières heures chambouleront probablement ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.

14:30 - À Essars, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives ? À Essars, l'un des critères déterminants du scrutin législatif sera sans aucun doute le niveau de participation. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,82% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 23,57% au premier tour. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact en matière énergétique et économique sont notamment capables de pousser les citoyens d'Essars à se désintéresser du scrutin.

11:30 - À Essars, le score de la participation lors des législatives 2022 sera un élément clé Au cours des dernières élections, les 1 761 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, lors des législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 53,77% au premier tour des inscrits sur les listes électorales d'Essars, à comparer avec un taux d'abstention de 49,89% pour le dernier round. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.