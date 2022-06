Résultat de la législative à Essey-lès-Nancy : en direct

Avec 31,38% des suffrages exprimés, à Essey-lès-Nancy, Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote au dernier rendez-vous présidentiel. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 21,45%, au-dessus de Marine Le Pen à 20,29% et Éric Zemmour à 6,89%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront probablement chambouler la situation et donc le résultat des législatives à Essey-lès-Nancy au 1er tour. Il faut se rappeler que la Nupes est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Pendant ce temps, le RN est venu coller les 20%.

14:30 - La participation demeure le chiffre clé de ces législatives à Essey-lès-Nancy

La participation constituera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2022 à Essey-lès-Nancy. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique pourraient en effet impacter le pourcentage de participation à Essey-lès-Nancy. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 30,77% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 29,63% au premier tour. En comparaison, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.