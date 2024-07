Résultat des législatives 2024 à Nancy : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comment la composition démographique de Nancy façonne les résultats électoraux ?

Les données démographiques et socio-économiques de Nancy révèlent des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des élections législatives. Dans l'agglomération, 12,45% des résidents sont des enfants, et 5,8% ont plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. Le taux important de cadres, atteignant 26,88%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population étrangère de 9,83% et d'une population immigrée de 12,85% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 18,72% à Nancy, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.