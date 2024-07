Résultat des législatives 2024 à Malzéville : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

19:28 - Etude comparative de la participation à Malzéville lors des derniers scrutins Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette agglomération lors des derniers rendez-vous électoraux ? Comme noté dans le précédent message, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives à Malzéville était de 33,86%, plus bas de 14 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, sur les 5 785 personnes en âge de voter à Malzéville, 47,9% avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 48,62% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% le midi et 45% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle baisser lors du second tour des législatives 2024 à Malzéville ? Ce dimanche, lors du 2e tour des élections législatives à Malzéville, qu'en est-il de la participation ? Le taux de votants à Malzéville pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 66,14%, dimanche dernier. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 72,74% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 71,11% au second tour, ce qui représentait 4 025 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,16% au premier tour et 47,39% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Malzéville ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des électeurs de Malzéville.

17:29 - Malzéville : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel impact aura la population de Malzéville sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 1059 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 9,41%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (78,19%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 675 votants. Le nombre de familles monoparentales (22,46%) met en évidence des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,44%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Malzéville mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,45% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.