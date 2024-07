Résultat des législatives 2024 à Saint-Max : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Saint-Max : élections législatives et dynamiques démographiques

Comment la population de Saint-Max peut-elle impacter le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 12,43%. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (71,71%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3 461 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (24,29%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (10,78%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Max mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,27% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.