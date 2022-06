Résultat de la législative à Étel : 2e tour en direct

En direct

18:38 - Des législatives prometteuses à Étel pour le bloc de gauche Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Étel, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2e volet des élections législatives. Son représentant a donc son importance ce 19 juin. Mais ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 21,78%, 5,26%, 1,55% et 3,03% le 10 avril. Ce qui aboutissait à un potentiel de 31,62% pour la Nupes dans la commune.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Étel ? A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Étel. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a engrangé 35,88% des votes le 12 juin dernier à l'occasion du premier round des législatives. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 26,5% des votes. De son côté, la candidature Rassemblement National recueille 16,39% des voix.

13:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives à Étel ? Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédentes élections. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 77,84% des personnes habilitées à voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 79,57% au premier tour, soit 1515 personnes. Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Le week-end dernier, 41,44% des personnes en âge de participer à une élection à Étel avaient refusé de se rendre aux urnes.