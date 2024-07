Résultat des législatives 2024 à Auray : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Auray : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

La démographie et le profil socio-économique d'Auray contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,59% de plus de 75 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (71,81%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 5 365 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,06%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (13,11%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Auray mettent en relief une diversité de qualifications, avec 28,05% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.