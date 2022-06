En direct

20:01 - Pour la gauche, les 21,78% de Mélenchon à Étel augurent un score élevé Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 21,78% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Étel le 10 avril dernier. Les reports des suffrages socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,26% et 1,55% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 28,59% pour le bloc de gauche dans la commune.

16:30 - À Étel, des sondages aussi révélateurs ? À Étel, Emmanuel Macron avait pu grimper à la première position de la dernière présidentielle avec 32,1% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,78%. Suivaient, avec 17,73%, Marine Le Pen et enfin, à 7,01%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un score de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à près de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines chambouleront sans doute la donne et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la majorité LREM-Ensemble a baissé à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives à Étel demeure l'abstention Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Étel ? Le conflit militaire ukrainien et ses conséquences sur l'économie mondiale sont de nature à faire surtout gagner le taux d'abstention à Étel (56410). Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,84% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 79,57% au premier tour, ce qui représentait 1 515 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - L'abstention à Étel va-t-elle encore monter lors des législatives ? Comment votent le plus souvent les habitants de cette localité ? Il y a cinq ans, lors des élections législatives, parmi les 1 858 personnes en âge de voter à Étel, 53,18% avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 44,67% au second tour. Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.