Une des questions cruciales de ces législatives, en France comme à Feneu, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat de gauche avait enregistré 16,85% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,11% et 2,33% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 24,29% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Feneu.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Feneu ?

Avec 38,44% des votes exprimés, au 1er tour à Feneu, Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à l'issue de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 17,65%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 16,85% et Valérie Pécresse à 6,49%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront peut-être modifier cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.