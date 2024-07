Résultat des législatives à Angers : qui est élu député dans la ville ? EN DIRECT

Comment ont voté les habitants de cette ville lors des scrutins électoraux antérieurs ? À Angers, le taux d'abstention au premier round des élections législatives 2024 s'élevait à 33,3%, plus bas que celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention s'était effectivement hissé à 47,57% dans la commune d'Angers. L'abstention était de 49,71% lors des européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

17:29 - Angers aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Angers regorge de diversité et d'activités. Avec ses 157 175 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 10 939 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (34,49%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 13 660 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 10,47%, Angers se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2270,11 euros/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 17,71%, synonyme d'une situation économique précaire. À Angers, où les moins de 30 ans correspondent à 45% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir partagé et florissant.