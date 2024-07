Résultat des législatives 2024 à Saint-Barthélemy-d'Anjou : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-Barthélemy-d'Anjou : tour d'horizon démographique

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Saint-Barthélemy-d'Anjou se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 9 460 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 678 entreprises, Saint-Barthélemy-d'Anjou se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 15,78% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 10,88% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 226 personnes (2,45%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2315,87 euros par mois, la ville vise plus de prospérité. Saint-Barthélemy-d'Anjou incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.