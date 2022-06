Résultat de la législative à Fismes : en direct

12/06/22 11:03

Cela fait déjà quelques heures qu'on vote à Fismes et il y a encore du temps pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la cité seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Les habitants de Fismes ( Marne ) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat désigneront-ils ? En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 44,2% des suffrages au premier tour à Fismes, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 22,0% et 12,7% des suffrages. Le choix des électeurs de Fismes était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (62,2% des suffrages), cédant ainsi 37,8% des voix à Emmanuel Macron.