Résultat des législatives à Fleurbaix - Election 2022 (62840)

13/06/22 01:45

Résultat des législatives 2022 à Fleurbaix

Le résultat des élections législatives 2022 à Fleurbaix est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais

Le résultat de la législative à Fleurbaix est à présent publié. C'est la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de voix parmi les 2402 citoyens de Fleurbaix inscrits dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais. Marguerite Deprez-Audebert a engrangé 48% des suffrages dans la ville. En 2e place, Caroline Parmentier (Rassemblement National) récupère 17% des suffrages. Amandine Bonifacio (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 13% des voix. Reste à déterminer si les habitants des 31 autres communes rattachées à cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Fleurbaix. L'abstention parmi les citoyens habilités à voter dans la commune au niveau de la 9ème circonscription du Pas-de-Calais s'établit à 44% (soit 1 059 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Fleurbaix Caroline Parmentier Rassemblement National 30,72% 17,13% Marguerite Deprez-Audebert Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,91% 48,37% Amandine Bonifacio Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,99% 12,66% Hakim Elazouzi Union des Démocrates et des Indépendants 9,63% 6,37% Stéphane Saint-André Divers gauche 7,75% 2,65% Fanny Judek Reconquête ! 2,74% 3,26% Abdellah Baïk Ecologistes 2,06% 2,81% Matthieu Pinchon Divers droite 1,84% 1,36% Corinne Martin Ecologistes 1,72% 1,44% Charlotte Matton Droite souverainiste 1,72% 2,05% Jacques Delaire Divers extrême droite 1,02% 0,61% Anne-Marie Deflandre Divers extrême gauche 0,82% 0,45% Julien Guaquier Divers 0,52% 0,45% Valentin Brasseur Divers 0,45% 0,38% Zaïna Fellaha Divers 0,13% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Fleurbaix Taux de participation 48,15% 55,91% Taux d'abstention 51,85% 44,09% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,49% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85% 0,30% Nombre de votants 38 578 1 343

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fleurbaix sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:50 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de gauche à Fleurbaix ? Un des paramètres clés de ces législatives 2022, en France comme à Fleurbaix, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat de gauche avait obtenu 9,51% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,38% et 0,73% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 15,62% à Fleurbaix pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - À Fleurbaix, des sondages tout aussi valables qu'en France ? Avec 48,04% des votes exprimés, au premier tour à Fleurbaix, Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place lors de la dernière présidentielle. Marine Le Pen arrivait deuxième à 16,99%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 9,51% et Éric Zemmour à 7,32%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront probablement modifier ce décor à Fleurbaix. Or la majorité présidentielle est tombé à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages vendredi soir. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%. 14:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats des législatives à Fleurbaix À Fleurbaix, le taux de participation constituera sans aucun doute un facteur important des élections législatives 2022. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 82,77% dans la commune, contre un taux de participation de 80,84% au premier tour, c'est-à-dire 1 937 personnes. La hausse des prix de l'essence qui grève les finances des familles, combinée avec les incertitudes engendrées par la situation géopolitique actuelle seraient de nature à favoriser l'abstention à Fleurbaix (62840). 11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Fleurbaix ? Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette localité ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, 48,57% des personnes habilitées à participer à une élection à Fleurbaix avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 42,58% pour le dernier round. Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures à Fleurbaix pour ces législatives Bienvenue sur cette page où vous pourrez vivre cette première étape des législatives 2022 à Fleurbaix, jusqu'à la publication des résultats. Il y a 15 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre plus élevé que la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Fleurbaix : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Fleurbaix prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à contribuer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 48,0% des suffrages au premier tour à Fleurbaix, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 17,0% et 9,5% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Fleurbaix grâce à 70,6% des suffrages, cédant donc à Marine Le Pen 29,5% des voix. Le président de la République sera-t-il à même de remporter une majorité de l'hémicycle au vu des voix qu'il a obtenues dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ?