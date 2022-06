Résultat de la législative à Foix : en direct

17:11 - À Foix, des sondages tout aussi justes qu'en France ?

À Foix, Jean-Luc Mélenchon avait pu se hisser à la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 31,33% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 21,06%. On trouvait plus loin, avec 17,93%, Marine Le Pen et enfin, à 5,86%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de un peu moins de 28% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières semaines modifieront probablement la donne lors des législatives à Foix ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Pour rappel la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.