En direct

19:52 - Quel résultat aux législatives de Follainville-Dennemont pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ? Les habitants de Follainville-Dennemont avaient accordé 17,01% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re étape de la présidentielle. Les transferts des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,25% et 0,37% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 21,63% à Follainville-Dennemont pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Follainville-Dennemont ? Le président avait obtenu 23,75% des voix à Follainville-Dennemont, pour la présidentielle en avril contre 27,85% en France. Marine Le Pen se hissait à 31,98% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,01% (contre à un peu moins de 22%). Les tendances nationales des dernières heures viendront peut-être bouleverser cette donne lors des législatives dans la cité ce dimanche. Pour rappel la majorité LREM-Ensemble a chuté tout près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Follainville-Dennemont ? La participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Follainville-Dennemont. L'inflation et ses répercussions sur le quotidien des foyers français sont en mesure d'inciter les citoyens de Follainville-Dennemont (78520) à se désintéresser du scrutin. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 23,7% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 20,58% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Follainville-Dennemont aux élections législatives ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a 5 ans, lors des législatives, le pourcentage de participation avait représenté 51,41% au premier tour dans la commune à Follainville-Dennemont, à comparer avec une participation de 44,56% pour le round numéro deux. Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012.