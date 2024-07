Résultat des législatives 2024 à Limay : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des critères forts de ces élections législatives est indiscutablement le taux d'abstention. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Limay s'élevait à 39,57%. Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, parmi les 9 496 personnes en âge de voter dans la ville, 35,55% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 28,1% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 62,48% au premier tour. Au second tour, 62,65% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Limay ?

17:29 - Démographie et politique à Limay, un lien étroit

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Limay est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 17 626 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 031 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 117 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (75,8%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les 2 972 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2196,51 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,56%, annonçant une situation économique précaire. À Limay, où la jeunesse représente 43% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir partagé et florissant.