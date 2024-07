Résultat des législatives 2024 à Mantes-la-Jolie : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Mantes-la-Jolie : ce qu'il faut savoir

Quelle influence les habitants de Mantes-la-Jolie exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 43% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 19,99%. Un salaire moyen mensuel net de 2187,83 €/mois peut être caractéristique de disparités socio-économiques locales. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 26,03% et d'une population immigrée de 30,68% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,64% à Mantes-la-Jolie, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.