Résultat des législatives 2024 à Mantes-la-Ville : les premiers chiffres du 2e tour

À Mantes-la-Ville, l'un des facteurs clés des législatives est le taux d'abstention. Le taux d'abstention à Mantes-la-Ville pour le 1er tour des législatives 2024 a atteint 41,99%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 61,37% au premier tour et 62,27% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Mantes-la-Ville ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 38,69% dans l'agglomération, contre un taux d'abstention de 32,23% au premier tour.

17:29 - Mantes-la-Ville aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Mantes-la-Ville foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 21 376 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 201 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (25,81%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les 3 072 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2289,53 € par mois, la ville dévoile un taux de chômage de 17,38%, révélant une situation économique mitigée. À Mantes-la-Ville, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.