Résultat de la législative à Fontaine-le-Comte : en direct

12/06/22 11:05

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fontaine-le-Comte sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:05 - Les isloirs ferment à 18 heures à Fontaine-le-Comte La cité de Fontaine-le-Comte ne compte qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier la décision des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour participer au scrutin. 11 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Fontaine-le-Comte soit le même chiffre que dans les autres circonscriptions. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures sur cette page.

Résultat des élections législatives 2022 à Fontaine-le-Comte

Les élections législatives 2022 auront lieu à Fontaine-le-Comte comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Vienne

Tête de liste Liste Carridy Mayenga Ecologistes Frédéric Bouchareb Parti radical de gauche Marie Dolores Prost Reconquête ! Valérie Soumaille Nouvelle union populaire écologique et sociale Aurélien Dessaux Divers extrême droite Roselyne Du Chambon Droite souverainiste Céline Philippe Rassemblement National Maryse Ferreira Divers gauche Agnes Chauvin Divers extrême gauche Sacha Houlié Ensemble ! (Majorité présidentielle) Soifidine Ousseni Divers

Législatives 2022 à Fontaine-le-Comte : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 3 944 électeurs de Fontaine-le-Comte (Vienne) seront incités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Le président de la République aura-t-il la possibilité d'obtenir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a rassemblées dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 38,5% des voix au premier tour à Fontaine-le-Comte, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien troisième homme lors de la dernière présidentielle et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 17,8% et 16,7% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Fontaine-le-Comte avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 72,4% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 27,6% des votes.