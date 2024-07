Résultat des législatives 2024 à Quinçay (86190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La gauche unie a fait 55,78% au second tour il y a deux ans Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau du pays en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 27,91% des voix à Quinçay. Un chiffre en baisse de -8 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a atteint son résultat de 2022 lors du second tour, soit 55,78% à l'époque.

20:58 - Rassemblement national : quel score à Quinçay à l'issue des dernières législatives ? Le nombre de votes en faveur de la formation de Jordan Bardella au second tour sera la clé du scrutin au niveau local pour ces élections législatives 2024. Si on extrapole la progression du RN qui émerge des dernières élections à l'échelle nationale, soit quinze points de plus pour le parti entre les deux élections, le terrain gagné semble déjà important. La part de suffrages grappillés par le parti à Quinçay s'élève par ailleurs à 9 points ces dernières années. Assez pour acter un ancrage durable du parti dans la localité, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:05 - Les chiffres avant le 2e tour, un repère pour les législatives 2024 à Quinçay Le 30 juin dernier, les électeurs de Quinçay ont préféré Sacha Houlié (Majorité présidentielle), qu'ils ont gratifié de 32,3% des votes. Valérie Soumaille (Nouveau Front populaire) recueillait 27,91%. A la troisième place, Estelle Chevallier (Rassemblement National) recevait 26,55% des votants. Même première place concernant le vote de la 2ème circonscription de la Vienne, Sacha Houlié accumulant cette fois 33,21%, devant Valérie Soumaille avec 28,63% et Estelle Chevallier avec 24,42%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Quinçay ? L'observation des dernières consultations politiques permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Les chiffres montrent un pourcentage d'abstention de 21,86% au premier tour des législatives 2024 à Quinçay, inférieur de 19 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 40,77% des personnes en capacité de participer à une élection à Quinçay avaient en effet boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 42,64% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle représentait 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle descendre au second tour des législatives à Quinçay ? Ce 7 juillet, lors du deuxième tour des élections législatives à Quinçay, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention a atteint 21,86% à Quinçay lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 42,65% au premier tour. Au deuxième tour, 45,29% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Quinçay ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 690 personnes en âge de voter au sein de la commune, 14,85% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 20,13% au deuxième tour.

17:29 - Quinçay aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Quinçay mettent en évidence des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections législatives. Avec 46,5% de population active et une densité de population de 74 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 6,1% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (91,86%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 972 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,40%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,14%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Quinçay mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,14% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.