Résultat de la législative à Fressenneville : 2e tour en direct

19/06/22 17:32

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Fressenneville sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Fressenneville. En direct 17:32 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Fressenneville ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Fressenneville. La candidature Rassemblement National a enregistré 29,93% des voix le 12 juin dernier au soir du premier tour de la législative. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 28,61% des voix. De son côté, la candidature Les Républicains reçoit 20,43% des votes. 13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Fressenneville Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives françaises représentait 42,64% au second tour, six points de plus qu'au premier tour. Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 2234 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, durant les élections législatives, 56,66% des inscrits sur les listes électorales de Fressenneville avaient boudé les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 46,35% pour le dernier round. 10:30 - Le 2ème round des élections législatives a lieu à Fressenneville Les résultats finaux des élections législatives 2022 à Fressenneville vont théoriquement être dévoilés pas longtemps après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Le décompte des suffrages devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et le résultat devrait pointer dans les heures suivantes pour la commune d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Fressenneville - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Fressenneville aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Somme

Tête de liste Liste Nicolas Lottin Rassemblement National Emmanuel Maquet Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Fressenneville - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Fressenneville

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Somme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Fressenneville Nicolas Lottin (Ballotage) Rassemblement National 30,94% 29,98% Emmanuel Maquet (Ballotage) Les Républicains 26,57% 20,38% Albane Branlant Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,70% 13,91% Arnaud Petit Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,68% 28,66% François Miramont Reconquête ! 2,62% 1,68% Michel Valet Divers extrême gauche 1,43% 1,08% Frédéric Devaux Ecologistes 1,28% 1,68% David Mongin Divers gauche 1,23% 1,20% Anabelle Ponsard Droite souverainiste 0,83% 1,08% Marine Massonneau Divers centre 0,71% 0,36% Marianne Finel Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Fressenneville Taux de participation 52,67% 50,67% Taux d'abstention 47,33% 49,33% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08% 3,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,58% Nombre de votants 43 501 865

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Fressenneville. C'est le candidat Rassemblement National qui a obtenu le plus de bulletins de votes auprès des 1707 habitants de Fressenneville de la 3ème circonscription de la Somme. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Fressenneville. Les citoyens de 193 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Le taux d'abstention s'établit à 49% des électeurs habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Somme, ce qui représente 842 non-votants. Au niveau de la commune, Nicolas Lottin a enregistré 30% des suffrages. Il devance Arnaud Petit (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Emmanuel Maquet (Les Républicains) qui décrochent respectivement 29% et 20% des votes.

Législatives 2022 à Fressenneville : les enjeux

Comme partout dans le pays, les citoyens de Fressenneville (80) seront incités à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat pencheront-ils ? Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 38% des suffrages au premier tour à Fressenneville. La finaliste de la présidentielle de 2022 avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 21% et 19% des votes. Le choix des citoyens de Fressenneville était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (61% des suffrages), laissant donc à Emmanuel Macron 39% des voix. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ?