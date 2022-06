Résultat des législatives à Fressenneville - Election 2022 (80390) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Fressenneville

Le résultat des élections législatives 2022 à Fressenneville est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Somme

Le résultat de la législative 2022 à Fressenneville a été officiellement publié par le ministère de l'Intérieur. Les 1707 citoyens de Fressenneville votant dans la 3ème circonscription de la Somme se sont tournés vers le représentant Rassemblement National dimanche 12 juin. Au niveau de la commune, Nicolas Lottin a engrangé 30% des suffrages. Il devance Arnaud Petit (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Emmanuel Maquet (Les Républicains) qui ramassent dans l'ordre 29% et 20% des voix. Le niveau de l'abstention s'établit à 49% des habitants autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Somme. Les électeurs des 193 autres communes de cette circonscription voteront-ils comme ceux de Fressenneville ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Fressenneville Nicolas Lottin Rassemblement National 30,94% 29,93% Emmanuel Maquet Les Républicains 26,57% 20,43% Albane Branlant Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,70% 13,94% Arnaud Petit Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,68% 28,61% François Miramont Reconquête ! 2,62% 1,68% Michel Valet Divers extrême gauche 1,43% 1,08% Frédéric Devaux Ecologistes 1,28% 1,68% David Mongin Divers gauche 1,23% 1,20% Anabelle Ponsard Droite souverainiste 0,83% 1,08% Marine Massonneau Divers centre 0,71% 0,36% Marianne Finel Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Fressenneville Taux de participation 52,67% 50,67% Taux d'abstention 47,33% 49,33% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,05% 3,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69% 0,81% Nombre de votants 43 501 865

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fressenneville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:36 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Fressenneville ? Les électeurs de Fressenneville avaient donné 20,7% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la 1re étape de la dernière présidentielle. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,32% et 1,08% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 24,1% à Fressenneville pour ces légilsatives. 16:30 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Fressenneville ? La Nupes est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Ces mouvements des ultimes semaines auront probablement un écho à Fressenneville. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Or le chef de l'Etat avait obtenu 18,79% des voix à Fressenneville, au dernier scrutin présidentiel contre 27,85% en France. Marine Le Pen avait cumulé 38,41% des votes contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 20,7% (contre 21,95%). 14:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des élections législatives à Fressenneville ? À Fressenneville, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indiscutablement l'étendue de l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment en mesure de faire baisser le pourcentage de participation à Fressenneville (80390). Lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,85% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 28,16% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - A la publication des résultats des législatives, quels seront les taux d'abstention à Fressenneville ? Afin de comprendre le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des derniers scrutins. Lors des élections législatives de 2017, 56,66% des personnes habilitées à voter à Fressenneville avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 46,35% au round deux. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Fressenneville Il y a déjà quelques heures qu'on vote à Fressenneville et il y a encore du temps pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 11 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à Fressenneville : les enjeux

Comme partout dans le pays, les citoyens de Fressenneville (80) seront incités à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat pencheront-ils ? Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 38% des suffrages au premier tour à Fressenneville. La finaliste de la présidentielle de 2022 avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 21% et 19% des votes. Le choix des citoyens de Fressenneville était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (61% des suffrages), laissant donc à Emmanuel Macron 39% des voix. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ?