Le résultat des élections législatives 2022 à Frontignan est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Hérault

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription de l'Hérault

Le résultat de l'élection législative 2022 à Frontignan a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Le taux d'abstention s'élève à 56% des électeurs autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune au niveau de la 8ème circonscription de l'Hérault (soit 10 610 non-votants). Au sein de la ville, Cédric Delapierre a rassemblé 33% des suffrages. Il devance Sylvain Carriere (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-François Audrin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent respectivement 25% et 21% des voix. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Frontignan. Les habitants de 14 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Frontignan Sylvain Carriere Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,35% 25,20% Cédric Delapierre Rassemblement National 24,92% 32,81% Jean-François Audrin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,28% 21,31% Franck Sylvestre Reconquête ! 5,18% 5,19% Olivier Andrieu Divers gauche 4,46% 3,48% Nathalie Lefeuvre-Roumanos Les Républicains 3,65% 2,86% Jean-Baptiste Roger Ecologistes 2,59% 2,70% Marie-France Britto Divers droite 1,38% 2,32% Colette Viallard Droite souverainiste 1,37% 1,30% Elsa Cesari Ecologistes 1,20% 1,28% Stanislas Thiry Divers centre 1,09% 0,87% Thomas Garnier Divers extrême gauche 0,54% 0,69% Participation au scrutin Circonscription Frontignan Taux de participation 46,56% 44,30% Taux d'abstention 53,44% 55,70% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 1,67% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,82% Nombre de votants 43 941 8 440

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Frontignan sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:47 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Frontignan ? Les votants de Frontignan avaient concédé 20,34% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er round de l'élection présidentielle. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,37% et 1,97% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total estimé à 25,68% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Frontignan ? Les dynamiques nationales des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à Frontignan au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. Lors de la dernière échéance, à Frontignan, Marine Le Pen avait pu se hisser à la première position au 1er round de l'élection avec 33,33% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,34%. Arrivaient ensuite Emmanuel Macron avec 19,66% et Éric Zemmour, quatrième avec 9,36%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron premier à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux législatives à Frontignan Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Frontignan ? La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des Français seraient de nature à faire surtout gagner le camp de l'abstention à Frontignan (34110). En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 27,76% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 25,26% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Frontignan en 2017 ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. L'étude des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, 18 702 inscrits sur les listes électorales de Frontignan s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 47,65%). La participation était de 42,25% pour le dernier round. 09:30 - Le bureau de vote ferme à 19 heures à Frontignan A l'occasion de ces élections législatives, la ville de Frontignan est bénéficiaire d'une dérogation prolongeant la fermeture des bureaux de vote à 19 heures contre 18 heures. Un surplus salvateur pour certains retardataires qui peineraient à se prononcer sur les 12 candidats de la seule et unique circonscription couvrant le territoire.

Législatives 2022 à Frontignan : les enjeux

Les électeurs de Frontignan (34110) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils seront appelés à participer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 33% des votes au premier tour à Frontignan. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 20% et 20% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Frontignan gratifiée de 57% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 43% des suffrages.