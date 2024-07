Résultat des législatives à Montpellier : les résultats du RN, Ensemble, Front populaire - EN DIRECT

L'étude des résultats des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. À Montpellier, le taux d'abstention au premier round des élections législatives 2024 a été de 35,29%, inférieur de 15 points à celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 50,54% des inscrits sur les listes électorales de Montpellier. Le taux d'abstention était de 53,7% il y a cinq ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

L'une des clés des législatives 2024 est l'étendue de la participation. Le taux de votants à Montpellier pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 64,71%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,36% au premier tour. Au second tour, 43,92% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Montpellier ? Au premier tour de la dernière présidentielle, 72,45% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 65,5% au second tour, ce qui représentait 106 596 personnes.

17:29 - Analyse socio-économique de Montpellier : perspectives électorales

A la mi-journée des législatives, Montpellier foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 302 454 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 36 482 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (61,03%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 41 747 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2257,27 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,84%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Montpellier, où la jeunesse représente 46% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.