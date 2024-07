Résultat des législatives 2024 à Juvignac : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Dynamique électorale à Juvignac : une analyse socio-démographique

Dans la ville de Juvignac, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 981 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 13,32%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (19,45%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 3 755 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,85% et d'une population étrangère de 5,90% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,12% à Juvignac, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'éducation et au logement étudiant.