Résultat des législatives 2024 à Grabels : les premiers chiffres du 2e tour

L'analyse des résultats des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au 1er round des législatives 2024 à Grabels était de 27,96%, en dessous de celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, parmi les 5 917 inscrits sur les listes électorales à Grabels, 43,57% avaient en effet déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 47,32% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle atteignait 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

À Grabels, l'une des clés de ce scrutin législatif est à n'en pas douter l'abstention. La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Grabels était de 72,04%. Pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 713 personnes en âge de voter dans la ville, 76,53% étaient allées voter. Le taux de participation était de 79,66% au premier tour, c'est-à-dire 4 551 personnes. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 représentait 51,4% au premier tour et 50,52% au second tour. Quelle sera la participation à Grabels aujourd'hui ? La nouvelle perception de la vie politique pourrait potentiellement impacter les décisions que prendront les électeurs de Grabels (34790).

17:29 - Grabels : démographie, élections et perspectives d'avenir

En pleine campagne électorale législative, Grabels est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 26,95% de cadres pour 8 973 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 735 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans la ville, 18,01% des résidents sont des enfants, et 6,61% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Grabels accueille une communauté diversifiée, avec ses 583 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,15%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2383,7 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Grabels affirme l'intérêt des habitants pour les idées de la France.